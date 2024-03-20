Рубанов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец: Рубанов Иван Акимович
Рождение ребёнка
13.04.1955
Сын: Рубанов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Рубанова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лашкова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Рубанова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полетаева Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Рубанова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубанова Екатерина
Смерть
Неизвестно
Троицкое, Калмыкия