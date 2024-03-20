Рубанов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Рубанов Иван Акимович

Мать: Рубанова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.04.1955

Сын: Рубанов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Рубанова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лашкова Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Рубанова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полетаева Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Рубанова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Екатерина

Смерть
Неизвестно
Троицкое, Калмыкия
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