Полетаева (Рубанова) Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рубанов Григорий Иванович
Мать: Рубанова Екатерина
Рождение ребёнка
02.12.1980
Дочь: Гриценко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Полетаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полетаев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Полетаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полетаев Николай