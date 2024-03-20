Полетаева (Рубанова) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаева (Рубанова) Людмила Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубанов Григорий Иванович

Мать: Рубанова Екатерина

Рождение ребёнка
02.12.1980

Дочь: Гриценко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Полетаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полетаев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Полетаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полетаев Николай

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