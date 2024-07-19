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Майоров Анатолий Александрович

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Место рождения

Кушка, Туркменская ССР

Дата рождения

15.05.1930

Дата смерти

08.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1930

Отец: Майоров Александр Иванович

Мать: Майорова (Куприянова) Полина (Пелагея) Николаевна Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Нина Максимовна

Рождение ребёнка
03.09.1957

Сын: Майоров Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Наумова Нина Максимовна

Место жительства
До 1977
Ашхабад, Туркменская ССР
Смерть
08.03.1989
Место жительства
После 1997
Коломна, Коломенский, Московская область

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