Майоров Анатолий Александрович
Место рожденияКушка, Туркменская ССР
Дата рождения15.05.1930
Дата смерти08.03.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Нина Максимовна
Рождение ребёнка
03.09.1957
Сын: Майоров Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Наумова Нина Максимовна
Место жительства
До 1977
Ашхабад, Туркменская ССР
Смерть
08.03.1989
Место жительства
После 1997
Коломна, Коломенский, Московская область