Майорова (Куприянова) Полина (Пелагея) Николаевна Никоновна
Место рождения
Дата рождения09.10.1905
Дата смерти16.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1905
Место жительства
До 1930
Место жительства
С 1930 по 1935
Рождение ребёнка
15.05.1930
Сын: Майоров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Майоров Александр Иванович
Место жительства
После 1935
Ашхабад, Туркменская ССР
Смерть
16.12.1990