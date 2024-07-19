Майорова (Куприянова) Полина (Пелагея) Николаевна Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Куприянова) Полина (Пелагея) Николаевна Никоновна

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Место рождения

Уржумское, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.10.1905

Дата смерти

16.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1905

Отец: Куприянов Николай (Никон) Максимович

Мать: Куприянова Евдокия Кузьминична

Уржумское, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
До 1930
Уржумское, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1930 по 1935
Рождение ребёнка
15.05.1930

Сын: Майоров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Майоров Александр Иванович

Место жительства
После 1935
Ашхабад, Туркменская ССР
Смерть
16.12.1990

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