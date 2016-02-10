Наумова Нина Максимовна 31.01.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумова Нина Максимовна

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Место рождения

ст.Фараб, Чарджоуской обл, ТССР

Дата рождения

31.01.1933

Дата смерти

10.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1933

Отец: Наумов Максим Степанович

Мать: Наумова (Плаксина) Анна Филипповна

ст.Фараб, Чарджоуской обл, ТССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Анатолий Александрович

Место жительства
До 1957
Место жительства
С 1957 по 1977
Ашхабад, Туркменская ССР
Рождение ребёнка
03.09.1957

Сын: Майоров Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Майоров Анатолий Александрович

Место жительства
После 1977
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
10.02.2016

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