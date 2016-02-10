Наумова Нина Максимовна
Место рожденияст.Фараб, Чарджоуской обл, ТССР
Дата рождения31.01.1933
Дата смерти10.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1933
ст.Фараб, Чарджоуской обл, ТССР
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
До 1957
Место жительства
С 1957 по 1977
Ашхабад, Туркменская ССР
Рождение ребёнка
03.09.1957
Сын: Майоров Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Майоров Анатолий Александрович
Место жительства
После 1977
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
10.02.2016