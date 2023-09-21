Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бебешко (Титкова) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Титков Виктор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титков Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
13.07.1962

Дочь: Переслегина (Титкова) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Титков Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
04.01.1965

Дочь: Герасимова (Титкова) Галина Викторовна

Отец ребёнка: Титков Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
10.07.1976

Сын: Титков Андрей Викторович

Отец ребёнка: Титков Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
01.11.1979

Сын: Титков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Титков Виктор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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