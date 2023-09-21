Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бебешко (Титкова) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Титков Виктор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1962
Дочь: Переслегина (Титкова) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Титков Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
04.01.1965
Дочь: Герасимова (Титкова) Галина Викторовна
Отец ребёнка: Титков Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1976
Отец ребёнка: Титков Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1979
Сын: Титков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Титков Виктор Андреевич
Смерть
Неизвестно