Титков Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бебешко (Титкова) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1962
Дочь: Переслегина (Титкова) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1965
Дочь: Герасимова (Титкова) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1976
Мать ребёнка: Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1979
Сын: Титков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно