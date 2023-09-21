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Титков Виктор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титков Андрей Яковлевич

Мать: Титкова (Авдюхина) Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бебешко (Титкова) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1962

Дочь: Переслегина (Титкова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1965

Дочь: Герасимова (Титкова) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1976

Сын: Титков Андрей Викторович

Мать ребёнка: Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1979

Сын: Титков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Титкова (Кузнецова) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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