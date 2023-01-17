Глушенкова Акилина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слепов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Глушенков (емелин) Степан Алексеев
Отец ребёнка: Глушенков Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
20.11.1815
Дочь: Муранкина Катерина Алексеева
Отец ребёнка: Глушенков Алексей Емельянов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно