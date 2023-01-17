Глушенкова Акилина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова Акилина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слепов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Глушенков (емелин) Степан Алексеев

Отец ребёнка: Глушенков Алексей Емельянов

Рождение ребёнка
20.11.1815

Дочь: Муранкина Катерина Алексеева

Отец ребёнка: Глушенков Алексей Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушенков Алексей Емельянов

Смерть
Неизвестно
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