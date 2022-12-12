Глушенков (Емелин) Степан Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Бракосочетание
23.10.1830
поручители: Тогож села казенные крестьяне Лукоян Степанов Романов, Алексей Матвев Глазунов , Василий Феодоров Мельников | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1832
Дочь: Ксения Степанова
Мать ребёнка: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина
Рождение ребёнка
19.02.1836
Сын: Глухин (глушенков) Архип Степанов
Мать ребёнка: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина
Рождение ребёнка
09.11.1837
Дочь: Матрена Стефанова
Мать ребёнка: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина
Рождение ребёнка
02.08.1840
Сын: Глушенков Василий Степанов
Мать ребёнка: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина
Смерть
Неизвестно