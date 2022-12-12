Глушенков (Емелин) Степан Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенков (Емелин) Степан Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Глушенков Алексей Емельянов

Мать: Глушенкова Акилина Андреева

Бракосочетание
23.10.1830

Жена: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Тогож села казенные крестьяне Лукоян Степанов Романов, Алексей Матвев Глазунов , Василий Феодоров Мельников | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1832

Дочь: Ксения Степанова

Мать ребёнка: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1836

Сын: Глухин (глушенков) Архип Степанов

Мать ребёнка: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1837

Дочь: Матрена Стефанова

Мать ребёнка: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1840

Сын: Глушенков Василий Степанов

Мать ребёнка: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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