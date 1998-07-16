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Павлова - Шарова Людмила Меркурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1940

Дата смерти

16.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1940

Отец: Шаров Меркурий Моисеевич

Мать: Шарова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
14.12.1960

Дочь: Павлова - Кольцова Татьяна Онуфриевна

Отец ребёнка: Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович

Рождение ребёнка
15.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович

Рождение ребёнка
06.05.1970

Дочь: Павлова Валентина Онуфриевна

Отец ребёнка: Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович

Смерть
16.07.1998
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