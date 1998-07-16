Павлова - Шарова Людмила Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1940
Дата смерти16.07.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1940
Отец: Шаров Меркурий Моисеевич
Мать: Шарова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
14.12.1960
Дочь: Павлова - Кольцова Татьяна Онуфриевна
Отец ребёнка: Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович
Рождение ребёнка
15.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович
Рождение ребёнка
06.05.1970
Дочь: Павлова Валентина Онуфриевна
Отец ребёнка: Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович
Смерть
16.07.1998