Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1931

Дата смерти

26.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1931

Отец: Кольцов Константин Павлович

Мать: Кольцова Наталия Захаровна?

Рождение ребёнка
14.12.1960

Дочь: Павлова - Кольцова Татьяна Онуфриевна

Мать ребёнка: Павлова - Шарова Людмила Меркурьевна

Рождение ребёнка
15.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова - Шарова Людмила Меркурьевна

Рождение ребёнка
06.05.1970

Дочь: Павлова Валентина Онуфриевна

Мать ребёнка: Павлова - Шарова Людмила Меркурьевна

Смерть
26.12.2021
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