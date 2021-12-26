Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1931
Дата смерти26.12.2021
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1931
Рождение ребёнка
14.12.1960
Дочь: Павлова - Кольцова Татьяна Онуфриевна
Мать ребёнка: Павлова - Шарова Людмила Меркурьевна
Рождение ребёнка
15.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова - Шарова Людмила Меркурьевна
Рождение ребёнка
06.05.1970
Дочь: Павлова Валентина Онуфриевна
Мать ребёнка: Павлова - Шарова Людмила Меркурьевна
Смерть
26.12.2021