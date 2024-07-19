Устинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Петров
Рождение ребёнка
1722
Сын: Сидор Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Смерть
После 1764