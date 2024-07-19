Устинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинья Андреева

Устинья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1701 г.р.

Дети

1722 г.р.
Около 1723 г.р.
Около 1734 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Петров

Рождение ребёнка
1722

Сын: Сидор Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1764
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.