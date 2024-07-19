Илья Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1701
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Петр Федоров
Мать: Ирина Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1722
Сын: Сидор Ильин
Мать ребёнка: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Иван Ильин
Мать ребёнка: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Мария Ильина
Мать ребёнка: Устинья Андреева
Смерть
1754