Илья Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Петров

Илья Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Жена

Дети

1722 г.р.
Около 1723 г.р.
Около 1734 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Петр Федоров

Мать: Ирина Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Андреева

Рождение ребёнка
1722

Сын: Сидор Ильин

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Мария Ильина

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1754
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.