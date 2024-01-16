Ордина (Корзникова) Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Корзникова) Анастасия Семёновна

Место рождения

д. Веселая Нижнеентальского с\\с

Дата рождения

07.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900

Отец: Корзников Семён Георгиевич

Мать: Корзникова Анна Николаевна

д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
28.11.1926

Сын: Ордин Платон Всеволодович

Отец ребёнка: Ордин Всеволод Ефимович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.08.1930

Дочь: Летовальцева Анна Всеволодовна

Отец ребёнка: Ордин Всеволод Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Всеволод Ефимович

Смерть
Неизвестно
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