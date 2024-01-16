Ордина (Корзникова) Анастасия Семёновна
Место рожденияд. Веселая Нижнеентальского с\\с
Дата рождения07.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900
д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
28.11.1926
Сын: Ордин Платон Всеволодович
Отец ребёнка: Ордин Всеволод Ефимович
Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.08.1930
Дочь: Летовальцева Анна Всеволодовна
Отец ребёнка: Ордин Всеволод Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно