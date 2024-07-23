Корзникова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1897
Сын: Корзников Павлин Семёнович
Отец ребёнка: Корзников Семён Георгиевич
Рождение ребёнка
07.01.1900
Дочь: Ордина Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Корзников Семён Георгиевич
д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно