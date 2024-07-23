Корзникова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Семён Георгиевич

д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1897

Сын: Корзников Павлин Семёнович

Отец ребёнка: Корзников Семён Георгиевич

Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Ордина Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Корзников Семён Георгиевич

д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно

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