Ордин Платон Всеволодович
Место рождения
Дата рождения28.11.1926
Дата смерти20.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1926
Рождение ребёнка
12.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.03.2004
дер. Семёнцев Дор
Похороны
Неизвестно
Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область