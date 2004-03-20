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Ордин Платон Всеволодович

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Место рождения

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.11.1926

Дата смерти

20.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1926

Отец: Ордин Всеволод Ефимович

Мать: Ордина Анастасия Семёновна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.03.2004
дер. Семёнцев Дор
Похороны
Неизвестно
Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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