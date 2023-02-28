Терехова (Трегубова) Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Трегубова) Анна Николаева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.06.1907

Муж: Терехов Дмитрий Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1907

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Терехов Дмитрий Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
До 1907
Рождение ребёнка
08.06.1910

Сын: Терехов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Терехов Дмитрий Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Сын: Терехов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Терехов Дмитрий Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Захарий Дмитриев

Отец ребёнка: Терехов Дмитрий Косьмин

Смерть
Неизвестно
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