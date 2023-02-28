Терехова (Трегубова) Анна Николаева
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.06.1907
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1907
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Терехов Дмитрий Косьмин
Место жительства
До 1907
Рождение ребёнка
08.06.1910
Сын: Терехов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Терехов Дмитрий Косьмин
Рождение ребёнка
06.11.1912
Сын: Терехов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Терехов Дмитрий Косьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Терехов Дмитрий Косьмин
Смерть
Неизвестно