Терехов Дмитрий Косьмин
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Косьма Стефанов
Мать: Елизавета Мартинова
Бракосочетание
15.06.1907
Жена: Терехова Анна Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1907
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Терехова Анна Николаева
Рождение ребёнка
08.06.1910
Сын: Терехов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Терехова Анна Николаева
Рождение ребёнка
06.11.1912
Сын: Терехов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Терехова Анна Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Терехова Анна Николаева
Смерть
Неизвестно