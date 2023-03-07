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Терехов Дмитрий Косьмин

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Косьма Стефанов

Мать: Елизавета Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.06.1907

Жена: Терехова Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1907

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Терехова Анна Николаева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1910

Сын: Терехов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Терехова Анна Николаева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Сын: Терехов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Терехова Анна Николаева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Захарий Дмитриев

Мать ребёнка: Терехова Анна Николаева

Смерть
Неизвестно
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