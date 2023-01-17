Долина (Гулидова) Пульхерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1905
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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Рождение ребёнка
17.05.1906
Отец ребёнка: Долин Емельян Герасимович
Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
01.12.1916
Отец ребёнка: Долин Емельян Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Тюменская область, Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Зимина деревня
Смерть
1905