Долина (Гулидова) Пульхерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долина (Гулидова) Пульхерия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1905

Муж: Долин Емельян Герасимович

Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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Рождение ребёнка
17.05.1906

Сын: Долин Павел Емельянович

Отец ребёнка: Долин Емельян Герасимович

Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
01.12.1916

Сын: Долин Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Долин Емельян Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Тюменская область, Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Зимина деревня
Смерть
1905
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