Долин Емельян Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Долин Герасим Яковлевич
Мать: Анна Захаровна
Бракосочетание
28.01.1905
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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Рождение ребёнка
17.05.1906
Мать ребёнка: Долина Пульхерия Васильевна
Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
01.12.1916
Мать ребёнка: Долина Пульхерия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1905