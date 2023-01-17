Долин Емельян Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолин Емельян Герасимович

Долин Емельян Герасимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Долин Герасим Яковлевич

Мать: Анна Захаровна

Бракосочетание
28.01.1905

Жена: Долина Пульхерия Васильевна

Медведево, Голышмановский, Тюменская область
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000041.JPG
Рождение ребёнка
17.05.1906

Сын: Долин Павел Емельянович

Мать ребёнка: Долина Пульхерия Васильевна

Гагарысова деревня
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000093.JPG
Рождение ребёнка
01.12.1916

Сын: Долин Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Долина Пульхерия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1905
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close