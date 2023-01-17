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Мамедали Гусманов

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Гусман Альмухаметов

Мать: Разия Айтуганова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мухаметдамин Мамедалиев

Мать ребёнка: Гудеяр Асанова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Алий Мамедалиев

Мать ребёнка: Гудеяр Асанова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудеяр Асанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамет Мамедалиев

Мать ребёнка: Гудеяр Асанова

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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