Мамедали Гусманов
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Гусман Альмухаметов
Мать: Разия Айтуганова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Гудеяр Асанова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Алий Мамедалиев
Мать ребёнка: Гудеяр Асанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудеяр Асанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамет Мамедалиев
Мать ребёнка: Гудеяр Асанова
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно