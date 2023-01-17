Разия Айтуганова
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Айтуган
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Мамедали Гусманов
Отец ребёнка: Гусман Альмухаметов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Муради Гусманов
Отец ребёнка: Гусман Альмухаметов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Адна Гусманов
Отец ребёнка: Гусман Альмухаметов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусман Альмухаметов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно