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Разия Айтуганова

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Место рождения

Булым-Булыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Айтуган

Мать: не указана

Булым-Булыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1741

Сын: Мамедали Гусманов

Отец ребёнка: Гусман Альмухаметов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Сын: Муради Гусманов

Отец ребёнка: Гусман Альмухаметов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Сын: Адна Гусманов

Отец ребёнка: Гусман Альмухаметов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусман Альмухаметов

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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