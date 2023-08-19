Гусман Альмухаметов
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Альмухамет Каткин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Мамедали Гусманов
Мать ребёнка: Разия Айтуганова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Мурадали Гусманов
Мать ребёнка: Разия Айтуганова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Адна Гусманов
Мать ребёнка: Разия Айтуганова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разия Айтуганова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750