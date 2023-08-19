Гусман Альмухаметов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусман Альмухаметов

Гусман Альмухаметов

Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1699

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Альмухамет Каткин

Мать: не указана

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1741

Сын: Мамедали Гусманов

Мать ребёнка: Разия Айтуганова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Сын: Мурадали Гусманов

Мать ребёнка: Разия Айтуганова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Сын: Адна Гусманов

Мать ребёнка: Разия Айтуганова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разия Айтуганова

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1750
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close