Гудеяр Асанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудеяр Асанова

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Асан Наурузов

Мать: не указана

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мухаметдамин Мамедалиев

Отец ребёнка: Мамедали Гусманов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Алий Мамедалиев

Отец ребёнка: Мамедали Гусманов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамедали Гусманов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамет Мамедалиев

Отец ребёнка: Мамедали Гусманов

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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