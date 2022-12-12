Гудеяр Асанова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Асан Наурузов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Мамедали Гусманов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Алий Мамедалиев
Отец ребёнка: Мамедали Гусманов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамедали Гусманов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамет Мамедалиев
Отец ребёнка: Мамедали Гусманов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно