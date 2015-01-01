(Шудегова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шудегова) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1911

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1911

Отец: Шудегов Григорий

Мать: Шудегов Пелагея

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