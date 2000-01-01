Шудегов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шудегов Михаил
Мать: Шудегова Анастасия
Рождение ребёнка
17.07.1903
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шудегов Пелагея
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
10.03.1905
Сын: Шудегов Алексей
Мать ребёнка: Шудегов Пелагея
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
17.01.1911
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Шудегов Пелагея
Рождение ребёнка
23.04.1912
Сын: Шудегов Василий
Мать ребёнка: Шудегов Пелагея
Рождение ребёнка
26.11.1912
Дочь: Мертворожденная
Мать ребёнка: Шудегов Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шудегов Пелагея
Смерть
Неизвестно