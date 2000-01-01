Шудегов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шудегов Михаил

Мать: Шудегова Анастасия

Рождение ребёнка
17.07.1903

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Шудегов Пелагея

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
10.03.1905

Сын: Шудегов Алексей

Мать ребёнка: Шудегов Пелагея

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
17.01.1911

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Шудегов Пелагея

Рождение ребёнка
23.04.1912

Сын: Шудегов Василий

Мать ребёнка: Шудегов Пелагея

Рождение ребёнка
26.11.1912

Дочь: Мертворожденная

Мать ребёнка: Шудегов Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шудегов Пелагея

Смерть
Неизвестно
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