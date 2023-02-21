Шудегов Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1903
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шудегов Григорий
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
10.03.1905
Сын: Шудегов Алексей
Отец ребёнка: Шудегов Григорий
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
17.01.1911
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Шудегов Григорий
Рождение ребёнка
23.04.1912
Сын: Шудегов Василий
Отец ребёнка: Шудегов Григорий
Рождение ребёнка
26.11.1912
Дочь: Мертворожденная
Отец ребёнка: Шудегов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шудегов Григорий
Смерть
Неизвестно