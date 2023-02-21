Шудегов Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегов Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1903

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шудегов Григорий

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
10.03.1905

Сын: Шудегов Алексей

Отец ребёнка: Шудегов Григорий

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
17.01.1911

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Шудегов Григорий

Рождение ребёнка
23.04.1912

Сын: Шудегов Василий

Отец ребёнка: Шудегов Григорий

Рождение ребёнка
26.11.1912

Дочь: Мертворожденная

Отец ребёнка: Шудегов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шудегов Григорий

Смерть
Неизвестно
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