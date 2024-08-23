Калинин-Рогожкин Яков Никифорович
Место рождения
Дата рождения18.10.1863
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1863
Место жительства
Неизвестно
Крещение
19.10.1863
Бракосочетание
18.11.1883
Жена: Калинина Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Погорелова (Рогожкина) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1887
Дочь: (Калинина) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Калинина Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
14.02.1889
Дочь: (Калинина) Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Калинина Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
09.07.1890
Мать ребёнка: Калинина Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Около ?.06.1893
Дочь: (Калинина) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1898
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1901
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
13.02.1903
Рождение ребёнка
17.05.1905
Сын: Рогожкин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Рогожкина (Бывшая Суриева?) Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
31.03.1908
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Рогожкина) Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Рогожкина (Бывшая Суриева?) Татьяна Кирилловна
Смерть
После 16.02.1920