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Калинин-Рогожкин Яков Никифорович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.10.1863

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Жена

Около 1860 г.р.
Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1863

Отец: Калинин-Рогожкин Никифор Петрович

Мать: Калинина-Рогожкина (Демина) Ксения Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.10.1863
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
18.11.1883

Жена: Калинина Марфа Сергеевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Погорелова (Рогожкина) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1887

Дочь: (Калинина) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Калинина Марфа Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1889

Дочь: (Калинина) Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Калинина Марфа Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1890

Сын: Калинин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Калинина Марфа Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1893

Дочь: (Калинина) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1896

Сын: Калинин Максим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Калинин-Рогожкин Максим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1898

Сын: Калинин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1900

Сын: Калинин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1901

Сын: Рогожкин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
13.02.1903

Жена: Рогожкина (Бывшая Суриева?) Татьяна Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1905

Сын: Рогожкин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Рогожкина (Бывшая Суриева?) Татьяна Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.03.1908

Сын: Калинин-Рогожкин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Рогожкина (Бывшая Суриева?) Татьяна Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Рогожкина) Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Рогожкина (Бывшая Суриева?) Татьяна Кирилловна

Смерть
После 16.02.1920

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