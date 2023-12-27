Калинина (Демина) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Демина) Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 29.10.1870

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Сергей Дементьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1852

Муж: Калинин Никифор Петрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1855

Дочь: Савкина Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.09.1857

Сын: Калинин-Рогожкин Иоаким Никифорович

Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович

Рождение ребёнка
16.08.1861

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1863

Сын: Калинин Яков Никифорович

Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1866

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1870

Дочь: Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Калинин Никифор Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 29.10.1870
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