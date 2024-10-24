Сергей Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Дементий Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1824
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1825
Дочь: Мавра Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Калинина-Рогожкина (Демина) Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Анисимовна
Бракосочетание
До 13.02.1834
Жена: Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
01.01.1838
Сын: Демин Пётр Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Акулина Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Елясина Евфимия Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Анисимовна
Смерть
После 04.11.1857