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Сергей Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Дементий Михайлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1824

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1825

Дочь: Мавра Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1827

Сын: Демин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Калинина-Рогожкина (Демина) Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Анисимовна

Бракосочетание
До 13.02.1834

Жена: Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
01.01.1838

Сын: Демин Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Анисимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Акулина Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Елясина Евфимия Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Анисимовна

Смерть
После 04.11.1857

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