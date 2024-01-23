Летова Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Летов Ефрем Семенов
Рождение ребёнка
28.09.1849 ст.
Сын: Летов Андрей Ерофеев
Отец ребёнка: Летов Ефрем Семенов
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: (Летова) Екатерина Ефремова
Отец ребёнка: Летов Ефрем Семенов
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Летов Федор Ерофеев
Отец ребёнка: Летов Ефрем Семенов
Смерть
Неизвестно