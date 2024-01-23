Летова Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летов Ефрем Семенов

Рождение ребёнка
28.09.1849 ст.

Сын: Летов Андрей Ерофеев

Отец ребёнка: Летов Ефрем Семенов

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: (Летова) Екатерина Ефремова

Отец ребёнка: Летов Ефрем Семенов

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Летов Федор Ерофеев

Отец ребёнка: Летов Ефрем Семенов

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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