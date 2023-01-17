Чекалов Аверкий Карпович
Место рождения
Дата рождения18.10.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
18.10.1894 ст.
Отец: Чекалов Карп Николаевич
Крещение
22.10.1894 ст.
Бракосочетание
22.10.1914 ст.
Рождение ребёнка
08.02.1916 ст.
Дочь: Екатерина Аверкиевна
Мать ребёнка: Чекалова Феодора Васильевна
Военная служба
Около 1917
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 102-й пехотный Вятский полк
Рождение ребёнка
02.08.1918
Сын: Чекалов Владимир Аверкиевич
Мать ребёнка: Чекалова Феодора Васильевна
Смерть
Неизвестно