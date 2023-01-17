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Чекалов Аверкий Карпович

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

18.10.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1894 ст.

Отец: Чекалов Карп Николаевич

Мать: Чекалова Марфа Игнатьевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
22.10.1894 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1914 ст.

Жена: Чекалова Феодора Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1916 ст.

Дочь: Екатерина Аверкиевна

Мать ребёнка: Чекалова Феодора Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Военная служба
Около 1917
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 102-й пехотный Вятский полк
Рождение ребёнка
02.08.1918

Сын: Чекалов Владимир Аверкиевич

Мать ребёнка: Чекалова Феодора Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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