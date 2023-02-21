Чекалова (Кузнецова) Феодора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1914 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1916 ст.
Дочь: Екатерина Аверкиевна
Отец ребёнка: Чекалов Аверкий Карпович
Рождение ребёнка
02.08.1918
Сын: Чекалов Владимир Аверкиевич
Отец ребёнка: Чекалов Аверкий Карпович
Смерть
Неизвестно