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Чекалова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

11.01.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1894 ст.

Муж: Чекалов Василий Ильич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1902 ст.

Дочь: Чекалова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чекалов Василий Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1905 ст.

Сын: Чекалов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Чекалов Василий Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1905 ст.

Сын: Чекалов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чекалов Василий Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1907 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Чекалов Василий Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1909 ст.

Сын: Чекалов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Чекалов Василий Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
11.01.1911 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от чахотки
Похороны
13.01.1911 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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