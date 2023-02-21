Чекалова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти11.01.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
21.06.1902 ст.
Дочь: Чекалова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чекалов Василий Ильич
Рождение ребёнка
16.03.1905 ст.
Сын: Чекалов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Чекалов Василий Ильич
Рождение ребёнка
16.03.1905 ст.
Сын: Чекалов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чекалов Василий Ильич
Рождение ребёнка
06.02.1907 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Чекалов Василий Ильич
Рождение ребёнка
30.09.1909 ст.
Сын: Чекалов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Чекалов Василий Ильич
Смерть
11.01.1911 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
13.01.1911 ст.