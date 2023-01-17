Чекалова Марфа Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти26.08.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1894 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.1903 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич
Рождение ребёнка
27.11.1904 ст.
Дочь: Чекалова Варвара Карповна
Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич
Рождение ребёнка
15.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич
Рождение ребёнка
24.07.1909 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич
Рождение ребёнка
03.06.1912 ст.
Дочь: Валентина Карповна
Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич
Смерть
26.08.1914 ст.
Причина смерти: от порока сердца
Похороны
28.08.1914 ст.