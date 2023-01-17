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Чекалова Марфа Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

26.08.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1892 ст.

Муж: Чекалов Карп Николаевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1893 ст.

Сын: Чекалов Максим Карпович

Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1894 ст.

Сын: Чекалов Аверкий Карпович

Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1896 ст.

Сын: Чекалов Яков Карпович

Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1903 ст.

Сын: Чекалов Алексей Карпович

Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1904 ст.

Дочь: Чекалова Варвара Карповна

Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1907 ст.

Сын: Чекалов Пётр Карпович

Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1909 ст.

Сын: Чекалов Михаил Карпович

Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1912 ст.

Дочь: Валентина Карповна

Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
26.08.1914 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от порока сердца
Похороны
28.08.1914 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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