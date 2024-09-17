Милавина (Напыльникова) Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1887
Отец: Напыльников Ефим Аристархович
Мать: не указана
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1913 год | 38
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.02.1913
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1913 год | 38
Смерть
Неизвестно