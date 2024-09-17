Милавина (Напыльникова) Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милавина (Напыльникова) Пелагея Ефимовна

Место рождения

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1841 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: Напыльников Ефим Аристархович

Мать: не указана

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1913 год | 38
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.02.1913

Муж: Милавин Иван Максимович

Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1913 год | 38
Смерть
Неизвестно

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