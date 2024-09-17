Напыльников Ефим Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1841
Дата смерти16.05.1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1841
Отец: Аристарх Никитич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Емельяновна
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1884 год | 20
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Дочь: (Напыльникова) Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873 или 1874
Сын: Напыльников Николай Ефимович
Мать ребёнка: Ефросинья Емельяновна
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1900 год | 19 | 27 лет
Рождение ребёнка
1876
Сын: Напыльников Кирилл Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1884
Сын: Напыльников Иродион Ефимович
Мать ребёнка: Ефросинья Емельяновна
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1884 год | 20
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Дочь: Милавина (Напыльникова) Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1913 год | 38
Смерть
16.05.1894
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1894 год | 12