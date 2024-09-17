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Напыльников Ефим Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1841

Дата смерти

16.05.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: Аристарх Никитич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Емельяновна

Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1884 год | 20
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Дочь: (Напыльникова) Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873 или 1874

Сын: Напыльников Николай Ефимович

Мать ребёнка: Ефросинья Емельяновна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1900 год | 19 | 27 лет
Рождение ребёнка
1876

Сын: Напыльников Кирилл Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1884

Сын: Напыльников Иродион Ефимович

Мать ребёнка: Ефросинья Емельяновна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1884 год | 20
Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Дочь: Милавина (Напыльникова) Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1913 год | 38
Смерть
16.05.1894
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1894 год | 12

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