Клещнина Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Клещнин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Клещнина Анна Павловна
Отец ребёнка: Клещнин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Клещнин Александр Павлович
Отец ребёнка: Клещнин Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917