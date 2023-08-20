Клещнина Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещнина Любовь Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Клешнин Василий Павлович

Отец ребёнка: Клещнин Павел Васильевич

Марково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Клещнина Анна Павловна

Отец ребёнка: Клещнин Павел Васильевич

Марково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Клещнин Александр Павлович

Отец ребёнка: Клещнин Павел Васильевич

Марково, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клещнин Павел Васильевич

Смерть
После 1917
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