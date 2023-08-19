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Клещнин Павел Васильевич

Место рождения

Марково, Березниковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

24.08.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1869

Отец: Клещнин Василий Алексеевич

Мать: Клещнина Евдокия Ивановна

Марково, Березниковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещнин Александр Павлович

Мать ребёнка: Клещнина Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клещнина Анна Павловна

Мать ребёнка: Клещнина Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещнин Василий Павлович

Мать ребёнка: Клещнина Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клещнина Любовь Дмитриевна

Смерть
Неизвестно