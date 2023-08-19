Клещнин Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клещнин Александр Павлович
Мать ребёнка: Клещнина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клещнина Анна Павловна
Мать ребёнка: Клещнина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клещнина Любовь Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно