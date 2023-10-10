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Клешнин Василий Павлович

Место рождения

Марково, Березниковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Клещнин Павел Васильевич

Мать: Клещнина Любовь Дмитриевна

Марково, Березниковская волость, Вологодский уезд
Военная служба
С 1915 по 1917
13.04.1917 заболел цингой под Ригой рядовой 439-го пехотного Илецкого полка 6 роты 21.04.1917 поступил в Лазарет №1 Посковской Алексеевской общины с ревматизмом переведен в Новгородский лазарет 25.... Показать все
Смерть
После 1917
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