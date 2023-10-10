Клешнин Василий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Военная служба
С 1915 по 1917
13.04.1917 заболел цингой под Ригой рядовой 439-го пехотного Илецкого полка 6 роты 21.04.1917 поступил в Лазарет №1 Посковской Алексеевской общины с ревматизмом переведен в Новгородский лазарет 25.... Показать все
Смерть
После 1917