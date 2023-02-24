Архипова Ксения Дмитриевна
Место рожденияДеревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Дмитрий Васильевич
Мать: не указана
Деревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.01.1880
Рождение ребёнка
26.06.1887
Дочь: Князькина Февронья Архипова
Отец ребёнка: Архипов Харитон Ефимович
Рождение ребёнка
15.06.1890
Сын: Архипов Федор Харитонович
Отец ребёнка: Архипов Харитон Ефимович
Рождение ребёнка
30.06.1891
Сын: Архипов Андрей Харитонович
Отец ребёнка: Архипов Харитон Ефимович
Смерть
Неизвестно