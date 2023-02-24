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Архипова Ксения Дмитриевна

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Место рождения

Деревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Деревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.01.1880

Муж: Архипов Харитон Ефимович

Рождение ребёнка
26.06.1887

Дочь: Князькина Февронья Архипова

Отец ребёнка: Архипов Харитон Ефимович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1890

Сын: Архипов Федор Харитонович

Отец ребёнка: Архипов Харитон Ефимович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.06.1891

Сын: Архипов Андрей Харитонович

Отец ребёнка: Архипов Харитон Ефимович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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