Архипов Харитон Ефимович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Архипов Ефим Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1880
Рождение ребёнка
26.06.1887
Дочь: Князькина Февронья Архипова
Мать ребёнка: Архипова Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.06.1890
Сын: Архипов Федор Харитонович
Мать ребёнка: Архипова Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.06.1891
Сын: Архипов Андрей Харитонович
Мать ребёнка: Архипова Ксения Дмитриевна
Смерть
Неизвестно