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Архипов Харитон Ефимович

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Архипов Ефим Дмитриевич

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.01.1880

Жена: Архипова Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.06.1887

Дочь: Князькина Февронья Архипова

Мать ребёнка: Архипова Ксения Дмитриевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1890

Сын: Архипов Федор Харитонович

Мать ребёнка: Архипова Ксения Дмитриевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.06.1891

Сын: Архипов Андрей Харитонович

Мать ребёнка: Архипова Ксения Дмитриевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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