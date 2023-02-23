Дмитрий Васильевич
Место рожденияДеревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Архипова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Деревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно