Шашлова (Шапкина) Анна Елисеевна 26.02.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шашлова (Шапкина) Анна Елисеевна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.02.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1857

Отец: Шапкин Елисей Денисович

Мать: Шапкина Ирина Анисимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.11.1874

Муж: Шашлов Григорий Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.10.1875

Дочь: Шашлова (Шашлова) Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Шашлов Григорий Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1878

Дочь: Шашлова (Шашлова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Шашлов Григорий Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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