Шашлова (Шапкина) Анна Елисеевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1857
Отец: Шапкин Елисей Денисович
Мать: Шапкина Ирина Анисимовна
Бракосочетание
06.11.1874
Рождение ребёнка
30.10.1875
Дочь: Шашлова (Шашлова) Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Шашлов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
10.01.1878
Дочь: Шашлова (Шашлова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Шашлов Григорий Никифорович
Смерть
Неизвестно