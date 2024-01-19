Шапкина Ирина Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти25.05.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1845
Дочь: Шапкина без имени Елисеевна
Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович
Ребенок женского пола родился мертвым.
Рождение ребёнка
02.03.1852
Дочь: Шапкина Евдокия Елисеевна
Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович
Рождение ребёнка
15.07.1853
Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович
Рождение ребёнка
26.02.1857
Дочь: Шапкина Анна Елисеевна
Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович
Рождение ребёнка
12.01.1860
Дочь: Шапкина Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович
Рождение ребёнка
16.08.1863
Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1868