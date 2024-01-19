Шапкина Ирина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Ирина Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

25.05.1868

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1845

Дочь: Шапкина без имени Елисеевна

Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Ребенок женского пола родился мертвым.
Рождение ребёнка
02.03.1852

Дочь: Шапкина Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1853

Сын: Шапкин Илья Елисеевич

Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1857

Дочь: Шапкина Анна Елисеевна

Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1860

Дочь: Шапкина Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1863

Сын: Шапкин Андрей Елисеевич

Отец ребёнка: Шапкин Елисей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Елисей Денисович

Смерть
25.05.1868
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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