(Фаддиева) Ульяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаддиева) Ульяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Фаддиев Павел Петрович

Отец ребёнка: Фаддиев Петр Никитич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фаддиева Апросинья Петровна

Отец ребёнка: Фаддиев Петр Никитич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Фаддиев Иван Петрович

Отец ребёнка: Фаддиев Петр Никитич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Фаддиева Степанида Петровна

Отец ребёнка: Фаддиев Петр Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддиев Петр Никитич

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
76,77
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