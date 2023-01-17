(Фаддиева) Ульяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Фаддиев Петр Никитич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фаддиева Апросинья Петровна
Отец ребёнка: Фаддиев Петр Никитич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Фаддиев Петр Никитич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Фаддиева Степанида Петровна
Отец ребёнка: Фаддиев Петр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддиев Петр Никитич
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
76,77