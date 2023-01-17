Фаддиев Петр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Фаддиев Никита
Мать: Аксинья(?) Екимовна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фаддиева Апросинья Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Фаддиева Степанида Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
76,77