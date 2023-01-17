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Фаддиев Петр Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Фаддиев Никита

Мать: Аксинья(?) Екимовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Фаддиев Павел Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фаддиева Апросинья Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Фаддиев Иван Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Фаддиева Степанида Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
76,77
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