Береснев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Береснева) Мария
Отец ребёнка: Береснев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Береснева) Анна
Отец ребёнка: Береснев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Береснева) Татьяна
Отец ребёнка: Береснев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Береснева) Ольга
Отец ребёнка: Береснев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Иван
Отец ребёнка: Береснев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Григорий
Отец ребёнка: Береснев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Береснев Николай
Рождение ребёнка
1914
Сын: Береснев Петр
Отец ребёнка: Береснев Николай
Смерть
Неизвестно