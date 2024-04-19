Береснев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Береснев Сергей

Мать: Береснев Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Береснева) Мария

Мать ребёнка: Береснев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Береснева) Анна

Мать ребёнка: Береснев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Береснева) Татьяна

Мать ребёнка: Береснев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Береснева) Ольга

Мать ребёнка: Береснев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береснев Иван

Мать ребёнка: Береснев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береснев Григорий

Мать ребёнка: Береснев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Береснев ?

Рождение ребёнка
1914

Сын: Береснев Петр

Мать ребёнка: Береснев ?

Смерть
Неизвестно

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