Береснев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Береснев Сергей
Мать: Береснев Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Береснева) Мария
Мать ребёнка: Береснев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Береснева) Анна
Мать ребёнка: Береснев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Береснева) Татьяна
Мать ребёнка: Береснев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Береснева) Ольга
Мать ребёнка: Береснев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Иван
Мать ребёнка: Береснев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Григорий
Мать ребёнка: Береснев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Береснев ?
Рождение ребёнка
1914
Сын: Береснев Петр
Мать ребёнка: Береснев ?
Смерть
Неизвестно