Гадас (Адас) Менаша Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадас (Адас) Менаша Яков

Место рождения

Тишковка, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гадас (Адас) Яков (Янкл)

Мать: не указана

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адис Иосиф

Мать ребёнка: (Адас) Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гадас) Голда

Мать ребёнка: (Адас) Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарева (Гадас (Адас)) ?

Мать ребёнка: (Адас) Хая

Рождение ребёнка
13.11.1873

Сын: Адас (Хадис) Беньямин

Мать ребёнка: (Адас) Хая

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.06.1878

Сын: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Мать ребёнка: (Адас) Хая

Тишковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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