Гадас (Адас) Менаша Яков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гадас (Адас) Яков (Янкл)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адис Иосиф
Мать ребёнка: (Адас) Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гадас) Голда
Мать ребёнка: (Адас) Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарева (Гадас (Адас)) ?
Мать ребёнка: (Адас) Хая
Рождение ребёнка
13.11.1873
Мать ребёнка: (Адас) Хая
Рождение ребёнка
20.06.1878
Сын: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)
Мать ребёнка: (Адас) Хая
Смерть
Неизвестно